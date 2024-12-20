سياسة
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كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي بمنطقة التوام شمال مدينة غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس ، قنص جندي "صهيوني" في منطقة التوام شمال مدينة غزة.
كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي بمنطقة التوام شمال مدينة غزة
كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي بمنطقة التوام شمال مدينة غزة / Others
20 ديسمبر 2024

ونشرت كتائب القسام عبر حسابها الرسمي على منصة تليغرام مقطع فيديو يوثّق قنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

وتُظهر الدلائل أنه رغم مرور 14 شهراً على الإبادة الإسرائيلية في غزة، فإن تل أبيب تعجز عن تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلنة، لا سيما استعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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