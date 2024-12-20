سياسة
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3 مسؤولين أمريكيين كبار يصلون إلى دمشق للقاء قادة الإدارة الجديدة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيين أمريكيين وصلوا إلى سوريا للقاء الإدارة السورية الجديدة، في أول بعثة دبلوماسية أمريكية رسمية تُرسل إلى دمشق منذ بداية الثورة التي اندلعت عام 2011.
3 مسؤولين أمريكيين كبار يصلون إلى دمشق للقاء قادة الإدارة الجديدة
الخارجية الأمريكية: مسؤولون أمريكيون كبار يزورون سوريا اليوم للقاء حكامها الجدد   / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في سوريا عام 2012، وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك.

وسيلتقي الدبلوماسيون الأمريكيون ممثلي "هيئة تحرير الشام"، والمجتمع المدني لمناقشة "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية دعمهم"، على ما أوضح ناطق باسم وزارة الخارجية.

وأشار المتحدق إلى أنّ الوفد يضم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ودبلوماسي متخصص في العالم العربي هو دانييل روبنستين بات مسؤولاً عن التواصل مع سوريا.

وسيكون حاضراً أيضاً روجر كارستينز، المسؤول عن جمع الأدلة بشأن الأمريكيين المفقودين في سوريا كالصحافي أوستن تايس، الذي خُطف في أغسطس/آب 2012.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تفتح فيه الحكومات الغربية قنوات اتصال تدريجية مع هيئة تحرير الشام ومسؤولها أحمد الشرع، ومناقشة إمكانية رفع تصنيف الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقبل الولايات المتحدة أرسلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية، التي تجري مراقبة مرحلتها الأولى في الحكم بحذر.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن تتابع التصريحات الإيجابية الصادرة عن "هيئة تحرير الشام"، وتريد أن ترى خطوات ملموسة أيضاً.

وقال في تصريح لوكالة بلومبرغ نيوز الأمريكية، إن رفع اسم الهيئة من "قائمة الإرهاب" يمكن طرحه على جدول الأعمال، استناداً إلى الخطوات البناءة التي ستتخذها خلال العملية الانتقالية في سوريا.

وأردف: "سمعنا تصريحات إيجابية من زعيم الهيئة السيد (أبو محمد) الجولاني، لكن ما يركز عليه الجميع هو الواقع على الأرض، وهل يعملون على بناء سوريا تشمل الجميع".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار، وفرّ بشار الأسد برفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لتنتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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