سياسة
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بينها كييف.. قتلى وجرحى في هجمات صاروخية روسية على مدن أوكرانية
شنت روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، هجوماً صاروخياً على عدة مناطق في أوكرانيا من بينها العاصمة كييف، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
بينها كييف.. قتلى وجرحى في هجمات صاروخية روسية على مدن أوكرانية
رجال الإطفاء يخمدون نيران الحرائق التي تسبب فيها الهجوم الصاروخي الروسي على كييف / صورة: Reuters
20 ديسمبر 2024

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو، عبر تليغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص واحد" في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية.

وأوضح بوبكو أنّ القوات الروسية استخدمت صواريخ من طرازي "كينغال" و "إسكندر" في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 7 صباحاً (05 ت.غ).

من جهته، قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، عبر تليغرام، "نتيجة للهجوم العدائي، نُقل شخصان إلى المستشفى وسقط حطام في أربع مناطق، ما أدى إلى اشتعال نيران في سيارات ومبان".

وشوهد تصاعد دخان كثيف فوق العاصمة كييف، بينما سُمع دوي انفجارات قوية.

ووقعت الانفجارات بعدما حذّرت القوات الجوية الأوكرانية من هجوم وشيك بالصواريخ الباليستية، قائلة في رسالة عبر تليغرام، إنّ "صاروخاً باليستياً رُصد من الشمال".

وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضاً عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية، إذ قتل شخص واحد وأصيب 6، وفي بلدات وقرى أخرى.

وتحرز القوات الروسية تقدماً في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف استعادة مدينة كوبيانسك التي سيطرت عليها خلال العام الأول من الحرب، واستعادتها بعد ذلك القوات الأوكرانية خلال هجوم مضاد في سبتمبر/أيلول 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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