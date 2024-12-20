سياسة
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يوم "التضامن الإنساني".. حماس تدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الإبادة بغزة
دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يوم "التضامن الإنساني".. حماس تدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الإبادة بغزة
دعت حماس المجتمع الدولي إلى "الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه وجرائم الإبادة في غزة"  / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

جاء ذلك في بيان نشرته حماس الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقالت الحركة: "يأتي اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليذكّر مجدداً بحجم الجرائم وبشاعة العدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة على مدار 441 يوماً".

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى "الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه وجرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة".

وطالبت المجتمع الدولي بالتزام "مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف العدوان الهمجي (على غزة) الذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلاً في وحشيته وساديته وإرهابه".

كما شدَّدَت على ضرورة "محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة"، و"تعزيز التضامن الإنساني مع قطاع غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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