وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، إلى أن الحادثة وقعت، الأربعاء، مضيفةً: "لحظات دراماتيكية في إسرائيل أمس، بعد أن أصبح من الواضح أنه جرى تحديد موقع جندي إسرائيلي في الخدمة النظامية كان على الأراضي السريلانكية، من منظمة هند رجب المؤيدة للفلسطينيين (مقرها بلجيكا)".

وتمكنت المنظمة "من مقارنة الصورة التي حمَّلها على الشبكات الاجتماعية مع الصورة التي رفعها من خدمته العملياتية في غزة"، وفق القناة.

وأضافت: "نتحدث عن جندي في الخدمة النظامية، ورصدت المنظمة وجوده في سريلانكا، وعلى الفور حمّلت صورة تبيّن نشره نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي في فيديو قالت إنه يتفاخر فيه بقتل مواطن فلسطيني، وناشدت السلطات السريلانكية وطالبتها بالقبض عليه".

وتابعت: "نشرت هذه المنظمة الخبر وأخبرت السلطات في سريلانكا بأن يد الجندي النظامي، الذي لن يكشف عن اسمه هنا، ملطخة بالدماء". وأردفت أن "الجندي تلقى مكالمة هاتفية من السلطات الإسرائيلية طلبت منه مغادرة سريلانكا على الفور خشية أن يُقبَض عليه"، ولم توضح كيف خرج الجندي من سريلانكا، وإلى أي وجهة.

يُذكَر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتَي اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في غزة. وتخشى إسرائيل أن يكون هناك مزيد من مذكرات الاعتقال جرى إصدارها بسرِّية ضد قادة وجنود إسرائيليين.

وقالت القناة: "ليس هناك شك على الإطلاق في أنه منذ صدور مذكرات الاعتقال، يشعر مزيد ومزيد من الدول بأن لديها الإرادة لفتح إجراءات جنائية ضد الجنود النظاميين أو السابقين، وتحاول المنظمات المؤيدة للفلسطينيين أن تؤدي إلى ذلك"، مضيفةً: "هذه المرة تمكنت إسرائيل من منع ذلك في اللحظة الأخيرة، لكنَّ العواقب بعيدة المدى واضحة".

كانت منظمات حقوقية في عديد من البلدان، قد أعلنت جمع معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة لمطالبة السلطات المحلية باعتقالهم.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.