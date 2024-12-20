سياسة
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أردوغان: وقفنا على الجانب الصحيح من التاريخ مع المظلوم في وجه الظالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ مع المظلوم في وجه الظالم، مؤكداً مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
أردوغان: وقفنا على الجانب الصحيح من التاريخ مع المظلوم في وجه الظالم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ماردين / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأفاد الرئيس أردوغان بأن فجر الحرية بدأ يبزغ في سوريا بعد ظلام مستمر لمدة 61 عاماً.

وأكد أن تركيا لم تتخلَّ أبداً عن الشعب السوري الذي أدار العالم كله ظهره إليه باستثناء قلة قليلة، موضحاً: "سنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار، وفرار بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لتنتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث المنهار، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن "مَن اتَّهم تركيا بأنها في موقف منعزل يدرك أننا كنا في الموقع الصحيح من التاريخ"، مضيفاً أن "الزمن سيُظهر أننا محقُّون في مسائل أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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