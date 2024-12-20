ويضمّ الائتلاف شركتي "مابا" و"ليماك" التركيّتين اللتين أثبتتا كفاءتهما في مجال الهندسة والبناء في المشاريع الدولية، و"سي آر آر سي" الصينية، وهي مزوِّد الأنظمة والعربات والمعدات التقنية.

وذكرت "ليماك" في بيان، الخميس، أن شركات تركية ستشارك في مشروع إنشاء مترو دبي، أحد المراكز المالية في العالم. وأضاف البيان أن الائتلاف الذي أنشأته الشركات الثلاث فاز بمناقصة تصميم وإنشاء الخط الأزرق لمترو دبي.

وأوضح البيان أن المناقصة نظَّمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتطوير وتوسيع شبكة النقل الحالية في المدينة، وأشار إلى أن الائتلاف عرض نحو 5.6 مليار دولار أمريكي تكلفةً لتنفيذ المشروع، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وبيّن أن المشروع سيربط الخطين الأحمر والأخضر الحاليين من خلال إضافة حلقة جديدة إلى البنية التحتية لوسائل النقل سريعة التطور في دبي، وأضاف أن الهدف من إنشاء الخط الأزرق هو توسيع نظام مترو دبي وجعل شبكة النقل أكثر تكاملاً.

وتابع البيان أن مشروع الخط الأزرق يبلغ طوله الإجمالي 30 كيلومتراً، ويتكون من 14 محطة، وستكون نحو نصف هذه المسافة تحت الأرض، و1.5 كيلومتر فوق البحر.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع المقرر دخوله الخدمة في سبتمبر/أيلول 2029، فرص عمل لنحو 15 ألف شخص من دول عدة.