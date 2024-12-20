سياسة
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تركيا وإسبانيا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطائرات النفاثة
وقَّعت تركيا وإسبانيا، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال طائرات التدريب النفاثة.
تركيا وإسبانيا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطائرات النفاثة
الدفاع التركية: مذكرة التفاهم هذه ستعزز التعاون مع حلفائنا في الصناعات الدفاعية وتزيد نجاحات بلادنا بهذا المجال / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الجمعة: "جرى التوقيع على مذكرة التفاهم التي ستشكل أساس تعاوننا مع حليفتنا في الناتو، إسبانيا، بشأن مشروع طائرات التدريب النفاثة بين الصناعات الدفاعية التركية ووزارة الدفاع الإسبانية".

وأضافت الوزارة: "مذكرة التفاهم هذه سوف تعزز التعاون مع حلفائنا في مجال الصناعات الدفاعية وتزيد نجاحات بلادنا في هذا المجال".

من جانبه، أفاد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، هالوك غورغون، في تصريح على منصة إكس، بأن المذكرة وُقِّعت بين الصناعات الدفاعية التركية ووزارة الدفاع الإسبانية.

وأوضح أنهم يواصلون تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الحليفة ومشاركة التقنيات الوطنية مع الدول الصديقة.

وأضاف غورغون أن مذكرة التفاهم ستشكل أساس التعاون مع إسبانيا، البلد الحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر أن أهمية المذكرة ليس فقط في تحقيق هدف استقلال تركيا في التقنيات العسكرية، بل أيضاً بصفتها مؤشراً على التعاون القوي مع الدول الصديقة والحليفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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