سياسة
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تنكّر بملابس الجيش.. مقاتل من القسام يفجّر نفسه بقوة إسرائيلية بمخيم جباليا
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، تنفيذ "عملية أمنية معقدة" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فجَّر خلالها أحد عناصرها نفسه في جنود بجيش الاحتلال بعد تنكره بملابس قناص إسرائيلي قَتَلَه.
تنكّر بملابس الجيش.. مقاتل من القسام يفجّر نفسه بقوة إسرائيلية بمخيم جباليا
"القسام": في عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده من مسافة صفر بمخيم جباليا / صورة: وسائل التواصل
20 ديسمبر 2024

وقالت في بيان عبر حسابها على تليغرام: "في عملية أمنية معقدة تمكّن مجاهد قسّامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمالي القطاع".

وأضافت أنه "بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول إلى قوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

وأمس الخميس، أعلنت كتائب القسام أن أحد مقاتليها طعن ضابطاً إسرائيلياً و3 جنود في مخيم جباليا، من النقطة صفر، و"تمكن من الإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا".

وبوتيرة شبه يومية، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبثّ مقاطع مصورة توثِّق بعض عملياتها.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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