وقالت سفارة واشنطن لدى سوريا، في بيان، إن الوفد الأمريكي برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، التقى مسؤولين في الإدارة الجديدة، في دمشق.

وأضافت أنه خلال الاجتماع جرت مناقشة "المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال قمة العقبة في الأردن". وأوضحت أن واشنطن "ستدعم عملية سياسية تشاركية تحترم حقوق جميع السوريين".

والسبت الماضي، شهدت مدينة العقبة الأردنية اجتماعات وزارية عربية ودولية لمناقشة التطورات في سوريا، هي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتعد هذه أول زيارة لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار، وفرار بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لينتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.