سياسة
2 دقيقة قراءة
وفد من الخارجية الأمريكية يلتقي مسؤولين من الإدارة الجديدة في سوريا
التقى وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، مسؤولين بالإدارة الجديدة في سوريا، في العاصمة دمشق، في أول زيارة لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفد من الخارجية الأمريكية يلتقي مسؤولين من الإدارة الجديدة في سوريا
سوريون يتجمعون بساحة الأمويين بعد صلاة الجمعة في الجامع الأموي التاريخي بدمشق / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

وقالت سفارة واشنطن لدى سوريا، في بيان، إن الوفد الأمريكي برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، التقى مسؤولين في الإدارة الجديدة، في دمشق.

وأضافت أنه خلال الاجتماع جرت مناقشة "المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال قمة العقبة في الأردن". وأوضحت أن واشنطن "ستدعم عملية سياسية تشاركية تحترم حقوق جميع السوريين".

والسبت الماضي، شهدت مدينة العقبة الأردنية اجتماعات وزارية عربية ودولية لمناقشة التطورات في سوريا، هي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتعد هذه أول زيارة لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار، وفرار بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لينتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us