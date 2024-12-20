وأفادت سنتكوم، في بيان، بأن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية على سوريا، الخميس، أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي "أبو يوسف"، المعروف باسم "محمود"، وأحد عناصر التنظيم.

بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها وشركائها في المنطقة لن تسمح لتنظيم داعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل صفوفه.

وأضاف كوريلا، أن "تنظيم داعش يعتزم تحرير أكثر من 8 آلاف من عناصره المحتجزين حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية".

وتابع: "سنستهدف هؤلاء القادة والعناصر بقوة، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون تنفيذ عمليات خارج سوريا".​​​​​​​