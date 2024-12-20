سياسة
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الخارجية التركية تدين بشدة "هجوم ألمانيا" وتعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا
أدانت الخارجية التركية بشدة في بيان اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف "سوق عيد الميلاد" في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
الخارجية التركية تدين بشدة "هجوم ألمانيا" وتعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا
الخارجية التركية تعزي ذوي ضحايا حادث دهس ألمانيا وتتمنى شفاء عاجلاً للجرحى / Others
20 ديسمبر 2024

وأعربت الخارجية في بيانها عن حزنها العميق إزاء الحادث الذي وقع في "سوق عيد الميلاد" في مدينة ماغديبورغ، الذي تبين حسب النتائج الأولية أنه كان "هجوماً متعمداً".

وقدمت خالص تعازيها لأسر وأصدقاء مَن فقدوا أرواحهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت الخارجية التركية: “نأمل أن يجري كشف دواعي هذا الهجوم، الذي ندينه بشدة، في أقرب وقت ممكن، وأن تجري محاسبة الجناة أمام العدالة"، وتابعت: "إننا نقف إلى جانب ألمانيا في هذا اليوم المؤلم”.

ومساء أمس الجمعة، أدى هجوم بسيارة استهدف حشداً بسوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شمال ألمانيا إلى مقتل شخصين وإصابة 68 على الأقل دهساً، حسب حصيلة جديدة أعلنتها بلدية المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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