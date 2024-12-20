وأعربت الخارجية في بيانها عن حزنها العميق إزاء الحادث الذي وقع في "سوق عيد الميلاد" في مدينة ماغديبورغ، الذي تبين حسب النتائج الأولية أنه كان "هجوماً متعمداً".

وقدمت خالص تعازيها لأسر وأصدقاء مَن فقدوا أرواحهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت الخارجية التركية: “نأمل أن يجري كشف دواعي هذا الهجوم، الذي ندينه بشدة، في أقرب وقت ممكن، وأن تجري محاسبة الجناة أمام العدالة"، وتابعت: "إننا نقف إلى جانب ألمانيا في هذا اليوم المؤلم”.

ومساء أمس الجمعة، أدى هجوم بسيارة استهدف حشداً بسوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شمال ألمانيا إلى مقتل شخصين وإصابة 68 على الأقل دهساً، حسب حصيلة جديدة أعلنتها بلدية المدينة.