سياسة
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261 منذ بدء الاتفاق.. خرقان إسرائيليان جديدان لوقف إطلاق النار في لبنان
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، خرقين جديدين لوقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء الاتفاق في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 261.
261 منذ بدء الاتفاق.. خرقان إسرائيليان جديدان لوقف إطلاق النار في لبنان
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على الخيام جنوب لبنان / صورة: AFP
21 ديسمبر 2024

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "العدو الإسرائيلي واصل عدوانه على ممتلكات المواطنين في القرى الحدودية التي يحتلها، إذ أقدم ظهر اليوم (الجمعة) على تفجير عدد من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة (جنوب) نتج عنها اندلاع حرائق بالمنازل والممتلكات".

كما "أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة على الأودية الواقعة بين قبريخا في وادي السلوقي وقرب بلدة الغندورية (جنوب)" وفق الوكالة اللبنانية.

وبالخرقين الجديدين يرتفع إجمالي الخروقات الإسرائيلية، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 261، مما أسفر إجمالاً عن 30 قتيلاً و37 جريحاً، استناداً إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 قتيلاً و16 ألفاً و662 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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