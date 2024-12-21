وقال مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية (رفض الكشف عن هويته) إن "نحو 30 مسلحاً هاجموا الليلة الماضية موقعاً للجيش في منطقة ماكين في إقليم خيبر بختونخوا".

وذكر مسؤول استخباراتي آخر أن "16 جندياً قُتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في الهجوم".

وقبل شهر، شهدت باكستان هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين.

وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024، شهدت باكستان 785 هجوماً إرهابياً، مما أسفر عن مقتل 951 شخصاً وإصابة 966 آخرين، مما يعكس مستوى مرتفعاً باستمرار من العنف في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، وهو مركز أبحاث مقره إسلام آباد.