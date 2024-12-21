سياسة
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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على "سوق عيد الميلاد" بألمانيا إلى 4 بينهم تركيان
ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف مساء أمس الجمعة، سوقاً لعيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا إلى 4، إلى جانب إصابة العشرات بينهم تركيان، وفق ما أوردت مصادر رسمية.
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على "سوق عيد الميلاد" بألمانيا إلى 4 بينهم تركيان
شرطي ألماني بموقع حادث الدهس في سوق هدايا عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ / صورة: AFP
21 ديسمبر 2024

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية اليوم السبت، بأن عدد القتلى جراء هجوم الدهس بسيارة في سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، ارتفع إلى 4، فيما أُصيب 41 آخرون بجروح بالغة.

وأضافت الصحيفة أن 86 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات من إصابات خطيرة تعرضوا لها خلال الهجوم، بينما أُصيب 78 آخرون بجروح طفيفة.

من جهته، قال مركز الدعم التابع لوزارة الخارجية التركية، عبر منصة إكس: "علمنا بإصابة اثنين من مواطنينا في الهجوم الأليم الذي وقع أمس في سوق عيد ميلاد في ماغديبورغ بألمانيا".

ولفت المركز إلى أن حالة التركيَّيْن ليست خطيرة، ويتلقيان العلاج في المستشفى، ويجري متابعة وضعهما الصحي عن كثب من القنصلية التركية في هانوفر.

وفي وقت سابق، نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن مصادر أمنية أن سيارة سوداء من طراز BMW اصطدمت بحشد بسرعة عالية بُعيد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) عندما كانت السوق بمدينة ماغديبورغ مليئة بالزوار.

وأعلنت بلدية المدينة، في حصيلة أولية مقتل شخصين وإصابة 68 آخرين على الأقل، فيما أظهرت مشاهد نقلتها وسائل إعلام محلية عديداً من سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء في موقع الاصطدام وهي تنقل المصابين إلى المستشفيات، بينما يجري علاج آخرين وهم ممددون على الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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