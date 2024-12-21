سياسة
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هجوم روسي-أوكراني متبادل بالمسيّرات.. وموسكو تغلق مطار قازان
قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، إن روسيا هاجمت البلاد باستخدام 113 طائرة مسيَّرة خلال ساعات الليل، مضيفة أنها أسقطت 57 منها، بينما لم تصل 56 أخرى إلى أهدافها، غالباً بسبب التشويش الإلكتروني عليها.
هجوم روسي-أوكراني متبادل بالمسيّرات.. وموسكو تغلق مطار قازان
القوات الجوية الأوكرانية: روسيا هاجمت البلاد باستخدام 113 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل / صورة: AFP
21 ديسمبر 2024

وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت أيضاً صاروخاً من طراز إس-400 على وسط أوكرانيا، لكنه لم يسفر عن وقوع أضرار.

وتشن موسكو هجمات شبه يومية على أوكرانيا باستخدام عشرات الطائرات المسيَّرة في محاولة لاستنزاف دفاعاتها الجوية.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام وسلطات الطيران في روسيا اليوم السبت، إن طائرات مسيَّرة أوكرانية هاجمت مدينة قازان، مما أدى إلى إغلاق مطارها مؤقتاً.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعاً سكنياً في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وزارة الدفاع إن المدينة تعرضت للهجوم بثلاثة أسراب من الطائرات المسيرة بين الساعة 7:40 و9:20 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع خسائر بشرية. وقال رئيس بلدية قازان عبر تطبيق تليغرام إن جميع الفعاليات الجماهيرية المزمعة في المدينة اليوم وغداً سيجري إلغاؤها وإن السلطات ستوفر سكناً مؤقتاً للنازحين.

ونشرت قناة (بازا) على تليغرام، المقربة من أجهزة الأمن الروسية، لقطات مصورة لم يتسنّ التحقق منها، تُظهر اصطدام جسم طائر ببناء شاهق، وهو ما أعقبه تصاعد كرة كبيرة من اللهب.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر تليغرام إن مطار قازان علَّق رحلات الوصول والمغادرة.

وأضافت الوكالة أنها فرضت أيضاً قيوداً مؤقتة بمطار في إيجيفسك، وهي مدينة أصغر تقع شمال شرقي قازان، وبمطار آخر في ساراتوف التي تبعد نحو 650 كيلومتراً جنوبي قازان. ورفعت السلطات القيود في مطار ساراتوف في وقت لاحق.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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