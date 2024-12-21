سياسة
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أردوغان يدين الهجوم "الشنيع" على سوق لعيد الميلاد بألمانيا
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الهجوم "الشنيع" الذي استهدف سوقاً لعيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ الألمانية.
أردوغان يدين الهجوم "الشنيع" على سوق لعيد الميلاد بألمانيا
الرئيس التركي يدين الهجوم الذي وقع بسوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية / صورة: AA
21 ديسمبر 2024

وقال الرئيس أردوغان في بيان "أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، مساء أمس".

وتقدم "بالتعازي إلى أسر الضحايا وإلى شعب وحكومة ألمانيا الصديقين، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ومساء الجمعة، وقعت حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد المكتظة بمدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

وكشفت تقارير إعلامية ومسؤولون ألمان أن منفذ عملية الدهس طبيب سعودي مناهض للمسلمين ومؤيد لإسرائيل والصهيونية وسبق أن شارك ما يسمى "خريطة إسرائيل الكبرى".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن صورة الغلاف لحساب المشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي كان فيها سلاح، وفي معلومات البروفايل يتهم ألمانيا بـ"مطاردة اللاجئين السعوديين" و"الرغبة في أسلمة أوروبا"، قائلاً: "أؤكد لكم أن الانتقام سيأتي 100%، حتى لو كلفني ذلك حياتي، يتعين على ألمانيا أن تدفع ثمن ذلك، إنه ثمن باهظ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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