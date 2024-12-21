سياسة
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نائب بريطاني: اعتراف حكومتنا بفلسطين واجب أخلاقي وقانوني.. وشعبنا يدعمه
قال النائب البريطاني أيوب خان، إن غالبية شعب المملكة المتحدة تؤمن بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وإنه يتعين على لندن فعل ذلك لكونه واجباً أخلاقياً وقانونياً.
نائب بريطاني: اعتراف حكومتنا بفلسطين واجب أخلاقي وقانوني.. وشعبنا يدعمه
نائب بريطاني يعلن مناقشة البرلمان الاعتراف بدولة فلسطين العام المقبل / صورة: AA
21 ديسمبر 2024

وأكد خان، وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، ضرورة وفاء السياسيين لقَسمهم بتمثيل آراء المجتمعات التي يخدمونها، وأن تعترف لندن بدولة فلسطين.

وذكر في تصريحات صحفية أن المجتمع الدولي يشاهد المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن. وشدد على أن الوقت حان لكي يظل السياسيون أوفياء لقسمهم بتمثيل آراء المجتمعات التي يخدمونها.

وأضاف: "تعتقد الغالبية العظمى من الشعب البريطاني أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهذا واجب أخلاقي وقانوني".

وأردف: "في وقت لاحق من العام المقبل، سنعقد مناقشة في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع: "قدم زميلي شوكت آدم مشروع القانون (الذي يطالب الاعتراف بدولة فلسطين)، وسوف نطالب بضرورة إقرار مشروع القانون، وسنحاول جمع أكبر قدر ممكن من الدعم من النواب الآخرين في البرلمان للموافقة عليه".

وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن 5 نواب هم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين وشوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد، عن تشكيلهم كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

وتحظى فلسطين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على "العضوية الكاملة" استخدام سلطة النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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