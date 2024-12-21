وشاركت في حفل الافتتاح، رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريتش يلماز، ورئيس الهلال الأحمر السوري محمد حازم، ومدير عام الشؤون الدولية والهجرة في الهلال الأحمر التركي ألبر كوتشوك، بجانب مسؤولين آخرين من البلدين.

وعقب الافتتاح، وقّع الجانبان بروتوكولات، قبل أن توزع كوادر الهلال الأحمر التركي مساعدات على المحتاجين في دمشق.

وهذه ثاني بعثة دبلوماسية تفتتحها تركيا في دمشق، بعد افتتاحها سفارتها في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على دمشق مع انسحاب قوات النظام، لينتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.