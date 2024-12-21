سياسة
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مجلس التعاون الخليجي: ندعم جهود وحدة وسيادة سوريا واستقرار شعبها
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم السبت، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا.
مجلس التعاون الخليجي: ندعم جهود وحدة وسيادة سوريا واستقرار شعبها
مجلس التعاون الخليجي: ندعم جهود وحدة وسيادة سوريا واستقرار شعبها / صورة: AFP
21 ديسمبر 2024

جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البيان أن البديوي وبيدرسون استعرضا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا.

ولفت البديوي إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

كما شدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدتها وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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