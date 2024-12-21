وأظهر مقطع فيديو للحادثة، مشاهد لاعتداءات من قبل أنصار التنظيم الإرهابي على المواطنين الأتراك خلال وجودهم بالمطار بانتظار طائرتهم المتجهة إلى تركيا.

وحاول المسافرون الأتراك، الدفاع عن أنفسهم، بينما واصل أنصار PKK الإرهابي اعتداءاتهم وتجاوزاتهم بحق تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما يظهر بالفيديو.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.