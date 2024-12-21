وقال: "لا ينبغي أن توجد مثل هذه الخطة. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تكون واضحة بشأن هذه المسألة".

وأدلى هابك، الذي هو أيضاً مرشح حزب الخضر للمستشارية في الانتخابات العامة المبكرة في فبراير/شباط القادم، بهذه التصريحات في مقابلة مع صحفيين من مجموعة فنكي الإعلامية.

وأشار إلى أن السياسيين الإسرائيليين يبدو أنهم يركزون على احتلال غزة واستيطانها. وحذر هابك من أن هذه التحركات ستقوض جهود تحقيق الأمن المستدام والسلام الدائم في المنطقة.

وبينما أكد أن أمن إسرائيل هو مسألة أولوية بالنسبة إلى ألمانيا، وأن على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، قال هابك: "يوجد فرق بين محاربة الإرهاب واستيطان غزة".

وأضاف: "هذا الوضع يدمر هدف حل الدولتين. وليس في مصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل".