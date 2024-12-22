وقال مصدر طبي بالمستشفى إن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية الذين وصلوا إلى المستشفى ارتفع إلى 11 فضلاً عن عدة إصابات.

وفي وقت سابق أفاد المصدر الطبي ذاته لوكالة الأناضول، بوصول جثامين 4 شهداء و8 إصابات، إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي منزلاً بالمدينة.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلاً يعود لعائلة "أبو سمرة"، في شارع "المزرعة" بمنطقة "حكر الجامع" جنوب شرق دير البلح، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، وسقوط عدد من الضحايا، وأضاف الشهود أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تبحث بين الأنقاض عن مفقودين.

ومنذ فجر اليوم الأحد أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 13 شخصاً جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وأمس السبت، استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب 14 آخرون بقصف الاحتلال منزلاً شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق إدارة مستشفى العودة.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى كمال عدوان مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة على الفور.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار، مشيراً إلى أن الاحتلال طلب إخلاء المستشفى خلال ساعات. وحمّل أبو صفية المجتمع الدولي مسؤولية ما ترتكبه قوات الاحتلال في غزة.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، دمر جيش الاحتلال بالكامل نحو 70% من المنازل والمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.