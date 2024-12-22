سياسة
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"ليست حرباً بل وحشية".. بابا الفاتيكان يعلن رفضه هجمات الاحتلال على غزة
أعرب رئيس الفاتيكان البابا فرنسيس السبت، رفضه الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قائلاً إنها "ليست حرباً، بل وحشية".
"ليست حرباً بل وحشية".. بابا الفاتيكان يعلن رفضه هجمات الاحتلال على غزة
بابا الفاتيكان: الغارات الإسرائيلية على غزة ليست حرباً بل وحشية / صورة: Getty Images
22 ديسمبر 2024

وتطرق البابا فرنسيس إلى الأحداث التي تشهدها غزة خلال لقاء أعضاء مجلس الوزراء البابوي للاحتفال بعيد الميلاد، وأشار إلى عدم سماح الإسرائيليين للبطريرك (الكاردينال بييرباتيستا بيتزابالا) بالدخول إلى غزة "كما وعدوا".

وأضاف: "أمس (الجمعة) جرى قصف الأطفال، هذه ليست حرباً، بل وحشية، أريد أن أقول هذا لأنه يُدمي القلب".

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الجمعة، منزلاً وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 11 شخصاً، بينهم أطفال.

من جانبها، ورداً على تصريح البابا، زعمت الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصة "إكس" أن "الوحشية هي اختباء الإرهابيين خلف الأطفال في أثناء محاولتهم قتل أطفال إسرائيليين، الوحشية هي احتجاز الإرهابيين 100 رهينة لمدة 442 يوماً، بما في ذلك رضيع وأطفال، وإساءة معاملتهم".

ووصفت الخارجية الإسرائيلية تصريحات البابا بأنها "مخيبة للآمال ومنفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي لمحاربة إسرائيل الإرهاب، في حرب متعددة الجبهات فرضت عليها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)".

ورغم ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة، قالت الوزارة إنه "يجب توجيه اللوم فقط إلى الإرهابيين، وليس إلى الديمقراطية التي تدافع عن نفسها ضدهم. كفى للمعايير المزدوجة واستهداف الدولة اليهودية وشعبها".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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