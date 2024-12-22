سياسة
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الخارجية التركية تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان
أدانت وزارة الخارجية التركية عبر بيان اليوم الأحد، الهجوم المسلح الذي أدى إلى مقتل 16 جندياً باكستانياً وإصابة آخرين في موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية.
الخارجية التركية تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
22 ديسمبر 2024

وقالت بيان الخارجية: "علمنا ببالغ الأسى استشهاد عديد من الجنود في هجوم إرهابي وقع أمس السبت (21 ديسمبر/تشرين الثاني) في منطقة وزيرستان الجنوبية في باكستان".

وتابع: "نُدين الهجوم الشنيع ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونؤكد مرة أخرى تضامننا القوي مع باكستان في حربها ضد الإرهاب".

وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024، شهدت باكستان 785 هجوماً إرهابياً، أسفرت عن مقتل 951 شخصاً وإصابة 966 آخرين، مما يعكس مستوى مرتفعاً باستمرار من العنف في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، ومقره إسلام آباد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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