وقالت بيان الخارجية: "علمنا ببالغ الأسى استشهاد عديد من الجنود في هجوم إرهابي وقع أمس السبت (21 ديسمبر/تشرين الثاني) في منطقة وزيرستان الجنوبية في باكستان".

وتابع: "نُدين الهجوم الشنيع ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونؤكد مرة أخرى تضامننا القوي مع باكستان في حربها ضد الإرهاب".

وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024، شهدت باكستان 785 هجوماً إرهابياً، أسفرت عن مقتل 951 شخصاً وإصابة 966 آخرين، مما يعكس مستوى مرتفعاً باستمرار من العنف في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، ومقره إسلام آباد.