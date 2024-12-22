سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يرجع فشله في اعتراض صاروخ من اليمن إلى "خلل موضعي"
رجع سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد، فشله في اعتراض صاروخ أُطلقَ من اليمن وسقط أمس السبت في تل أبيب، إلى "خلل موضعي في الصاروخ الاعتراضي".
الاحتلال يرجع فشله في اعتراض صاروخ من اليمن إلى "خلل موضعي"
سلاح الجو الإسرائيلي يرجع فشله في اعتراض صاروخ من اليمن إلى "خلل موضعي" / صورة: AFP
22 ديسمبر 2024

جاء ذلك وفق ما أورده سلاح الجو في تحقيقه النهائي بشأن فشله في اعتراض صاروخ أُطلقَ من اليمن وسقط في تل أبيب وأسفر عن إصابة 20 شخصاً بجروح طفيفة، وفق القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن الصاروخ الباليستي الذي أُطلقَ من اليمن سقط في تل أبيب "بسبب خلل موضعي في الصاروخ الاعتراضي لا في منظومة الدفاع الجوي نفسها".

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن المخاوف من أن يكون الصاروخ الحوثي مزوداً برأس حربي قادر على المناورة "جرى استبعادها".

والسبت برزت تكهنات بأن الرأس الحربي للصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون، كان رأساً حربياً مناوراً، أي إن محركها يغير المسار بما يصعّب مهمة كشفه واعتراضه، وفق المصدر ذاته.

لكن وفق التحقيق الأخير، فإن خللاً حدث في صاروخ "حيتس (آرو/السهم)" الذي أُطلقَ لاعتراض الصاروخ الباليستي في الطبقة العليا فوق الغلاف الجوي، بحسب القناة "12".

وصباح السبت سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في منطقة تل أبيب-يافا مخلّفاً حفرة عمقها عدة أمتار وتسبب في إصابة 20 شخصاً بجروح طفيفة وتضرر عشرات الشقق بالمنطقة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ تجاه وسط إسرائيل، وفق بيان للمتحدث العسكري باسمها يحيى سريع.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدّت حتى اليوم إلى استشهاد وإصابة قرابة 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما تشن جماعة الحوثي من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الإبادة الإسرائيلية على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us