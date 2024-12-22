وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بالعاصمة دمشق، إن "الشعب التركي والدولة التركية ورئيسنا السيد رجب طيب أردوغان سيقفون إلى جانبكم (سوريا) دائماً".

ولفت إلى أن "أواصر الأخوة والجيرة تتطلب مشاركة السوريين أفراحهم وأحزانهم، وأن تركيا اليوم تعيش فخر الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا".

وأشار إلى أنه لاحظ الرؤية الواسعة لدى زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، لافتاً إلى أنه التمس لدى الإدارة الجديدة العزيمة والإصرار على النهوض في سوريا، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعمها.

وشدد فيدان على ضرورة بدء التحضيرات اللازمة لإعادة إعمار سوريا في أسرع وقت ممكن، وقال: "بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن خلق بيئة تتيح العودة الطوعية والآمنة لإخواننا السوريين إلى بلدهم".

وأضاف الوزير التركي أنه يجب مكافحة تنظيم PKK\PYD الإرهابي الذي يسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية، وقال: "هذه ليست فترة (انتظر وترقّب)، علينا التحرك، ووحدة الأراضي السورية ليست قابلة للنقاش ولا مكان لتنظيم PKK\YPG بها“.

وفي ما يتعلق باحتلال إسرائيل للأراضي السورية، قال إن "اغتصاب إسرائيل للأراضي السورية مستفيدة من البيئة الحالية لا يمكن التسامح معه. وعلى تل أبيب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن لا تعرّض الأمن الإقليمي لمزيد من المخاطر".

ودعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى أن تقدّم ردّ فعل ملموسا ضد تصرفات إسرائيل غير القانونية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.