وقال لازاريني في منشور عبر منصة "إكس": "لكل الحروب قواعد، إلا أنه جرى انتهاك جميع هذه القواعد في غزة، الهجمات على المدارس والمستشفيات باتت أمراً شائعاً، ولا ينبغي للعالم التعود على ذلك". وأضاف: "لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيراً".

وفي شمال قطاع غزة، انقطعت الكهرباء عن مستشفى "كمال عدوان"، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية مولدات الكهرباء داخل المشفى.

في السياق ذاته، قال شهود عيان إن مسيرات إسرائيلية استهدفت مولدات الكهرباء وخزانات الوقود بالمستشفى الواقع في بيت لاهيا ما أدى إلى انقطاع التيار بالكامل في المستشفى.

وقال مدير المستشفيات الميدانية بـ"صحة غزة" مروان الهمص، في بيان الأحد، إن الوضع في المستشفى "صعب"، وإن الاتصال مقطوع مع الطواقم الطبية، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر بإخلاء المستشفى دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى.

والأحد، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، في مقطع مصور من داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى إن القصف الإسرائيلي للمستشفى لم يتوقف منذ أمس (السبت).

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب جيش الاحتلال "4 مجازر" ضد العائلات بغزة، وصل منها إلى المستشفيات "32 شهيداً و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، بحسب بيان لوزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.