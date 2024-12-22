سياسة
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القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات بغزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، قتل وإصابة جنود إسرائيليين، واستهداف آليات عسكرية شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من 14 شهراُ. جاء ذلك في سلسلة منشورات لكتائب القسام، عبر قناتها على منصة "تلغرام".
القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات بغزة
القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات بغزة - أرشيفية / صورة: AP Archive
22 ديسمبر 2024

وقالت القسام، إن مقاتليها "تمكنوا من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا".

كما استهدف مقاتلو القسام، 3 ناقلات جند بعبوة تعرف باسم "العمل الفدائي" بمنطقة العلمي وسط مخيم جباليا، وفي بلدة بيت حانون، بحسب البيان. وأضافت: "تمكنا من قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا".

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور أكثر من 14 شهراً على الإبادة الإسرائيلية بغزة، فإن تل أبيب تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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