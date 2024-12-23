ومن أبرز الترشيحات اختيار الملياردير ستيفن فاينبرغ لمنصب نائب وزير الدفاع، إذ أشاد ترمب بخبرته باعتباره رجل أعمال ناجحاً ومؤسساً لشركة سيربيروس.

وأكد أن فاينبرغ، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس مستشاري الاستخبارات، سيعمل على "تعزيز قوة البنتاغون".

كما رشح ترمب ستيفن ميران، مستشار وزارة الخزانة الأمريكية في الإدارة السابقة، رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين، الذي يقدم المشورة للرئيس بشأن السياسات الاقتصادية.

أيضاً، أعلن ترمب تعيين بو هاينز مديراً تنفيذياً للمجلس الرئاسي لمستشاري الأصول الرقمية، الذي سيرأسه ديفيد ساكس، القيصر المرتقب للعملات المشفرة.

وفي خطوة أخرى جرى ترشيح كين هاوري، أحد مؤسسي باي بال، ليكون سفيراً للولايات المتحدة في الدنمارك، مشيداً بخبرته في مجال ريادة الأعمال والاستثمار.

كما أعلن عن انضمام كيتي ميلر للعمل مع إيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية، مؤكداً خبرتها في مجال الاتصالات.

وتستمر المناقشات حول بعض الترشيحات، في انتظار التصويت في الكونغرس لتقييم هذه التعيينات بشكل دقيق.