وأوضح الدفاع المدني في خاليسكو أن الطائرة اشتعلت بها النيران فور سقوطها، وعملت الفرق المختصة على إخماد الحريق واتخاذ تدابير للحد من الأضرار.

واستطرد الدفاع المدني بالولاية أنه لن تصدر أي حصيلة نهائية لضحايا الحادث إلا بعد انتهاء عمليات البحث.

في المقابل، هزّت يوم السبت أعمال العنف ولاية غواناخواتو، شمال وسط المكسيك، حيث قُتل 17 شخصاً في سلسلة هجمات دامية.

وأعلن مكتب المدعي العام أمس الأحد فتح تحقيقات في الجرائم، دون الكشف عن تفاصيل بشأن الجناة المحتملين.

وتُعرف غواناخواتو بأنها بؤرة صراع بين عصابتَي سانتا روزا دي ليما وخاليسكو نويفا جينيراسيون، أحد أقوى التنظيمات الإجرامية في البلاد.

وسجلت الولاية 2990 جريمة قتل منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتبقى الأكثر عنفاً في المكسيك.