سياسة
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يوم دامٍ في المكسيك.. 7 قتلى في تحطم طائرة و17 قتيلاً في جرائم وأعمال عنف
أفادت السلطات المحلية بتحطم طائرة خفيفة أمس الأحد في منطقة غابات بولاية خاليسكو في غرب المكسيك، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.
يوم دامٍ في المكسيك.. 7 قتلى في تحطم طائرة و17 قتيلاً في جرائم وأعمال عنف
موقع تحطم الطائرة في غابة بالمكسيك. / صورة: AFP
23 ديسمبر 2024

وأوضح الدفاع المدني في خاليسكو أن الطائرة اشتعلت بها النيران فور سقوطها، وعملت الفرق المختصة على إخماد الحريق واتخاذ تدابير للحد من الأضرار.

واستطرد الدفاع المدني بالولاية أنه لن تصدر أي حصيلة نهائية لضحايا الحادث إلا بعد انتهاء عمليات البحث.

في المقابل، هزّت يوم السبت أعمال العنف ولاية غواناخواتو، شمال وسط المكسيك، حيث قُتل 17 شخصاً في سلسلة هجمات دامية.

وأعلن مكتب المدعي العام أمس الأحد فتح تحقيقات في الجرائم، دون الكشف عن تفاصيل بشأن الجناة المحتملين.

وتُعرف غواناخواتو بأنها بؤرة صراع بين عصابتَي سانتا روزا دي ليما وخاليسكو نويفا جينيراسيون، أحد أقوى التنظيمات الإجرامية في البلاد.

وسجلت الولاية 2990 جريمة قتل منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتبقى الأكثر عنفاً في المكسيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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