سياسة
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الناتو يدافع عن شولتس ويصف انتقادات زيلينسكي له بـ"المجحفة"
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إنه يعتبر انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القاسية في بعض الأحيان للمستشار الألماني أولاف شولتس ليس لها أساس.
الناتو يدافع عن شولتس ويصف انتقادات زيلينسكي له بـ"المجحفة"
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته-أرشيف. / صورة: AA
23 ديسمبر 2024

ونقلت الوكالة عن روته اليوم الاثنين القول في مقابلة: "أخبرت زيلينسكي كثيراً بأنه عليه التوقف عن انتقاد أولاف شولتس لأنني أعتقد أن هذا الانتقاد مجحف".

وقال روته أيضاً إنه، على عكس شولتس، سيزود أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس ولن يفرض قيوداً على استخدامها.

وأضاف: "بشكل عام، نحن نعلم أن مثل هذه القدرات بالغة الأهمية بالنسبة إلى أوكرانيا"، وأن ليس من حق زيلينسكي أن يقرر ما يجب على الحلفاء تقديمه.

وبعد اتصال هاتفي أجراه شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر/تشرين الثاني، قال زيلينسكي إنّ هذا الاتصال فتح باباً لمشكلات كثيرة تقوض الجهود الرامية إلى فرض عزلة على بوتين وإنهاء الحرب في أوكرانيا "بسلام عادل".

وعلى الرغم من أن ألمانيا من أهم حلفاء أوكرانيا فإن تردد برلين في تقديم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز توروس شكّل مصدر إحباط في أوكرانيا، التي تقاتل روسيا المسلحة بمجموعة قوية من الأسلحة بعيدة المدى.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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