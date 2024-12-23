سياسة
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تركيا تهنئ بذكرى اعتماد قانون الوضع القانوني الخاص بغاغاوزيا
هنأت وزارة الخارجية التركية الشعب المولدوفي والأتراك الغاغاوز بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد قانون الوضع القانوني الخاص بغاغاوزيا (غاغاوز ييري) من قِبل برلمان جمهورية مولدوفا في 23 ديسمبر/كانون الأول 1994.
تركيا تهنئ بذكرى اعتماد قانون الوضع القانوني الخاص بغاغاوزيا
تركيا تهنئ بذكرى اعتماد قانون الوضع القانوني الخاص بغاغاوزيا. / صورة: TRT Arabi
23 ديسمبر 2024

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن اعتماد هذا القانون قد أسس لحكم ذاتي لغاغاوزيا، ما أتاح حماية حقوق ومصالح الأتراك الغاغاوز في مولدوفا، وأسهم في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنّ هذا الإنجاز التاريخي أسهم أيضاً في بناء جسر من الصداقة والتعاون بين تركيا ومولدوفا.

وأكدت الوزارة التزام تركيا الدائم دعم الأتراك الغاغاوز، مشيرة إلى أن غاغاوزيا تشكل جزءاً لا يتجزأ من مولدوفا.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الوضع القانوني الخاص بغاغاوزيا يؤكد أن غاغاوزيا جزء أساسي من التركيبة السياسية لمولدوفا، ويهدف إلى تعزيز حقوق هذه المجموعة العرقية داخل الدولة، والحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية.

ويُعرف الغاغاوز أيضاً باسم أتراك الكوك أوغوز نسبة إلى قبيلة الأوغوز التركية التي ينتمي إليها معظم أتراك تركيا وأذربيجان وتركمانستان وإيران والعراق وسوريا، ويشكلون غالبية السكان جنوب جمهورية مولدوفا.

وأعلن أتراك الغاغاوز الذين يعتنقون المسيحية الأرثوذكسية قيام جمهوريتهم في مدينة كومرات يوم 19 أغسطس/آب 1990، ثم أعلنوا الانضمام إلى جمهورية مولدوفا طواعية يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 1994 بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي.

ويشكّل أتراك الغاغاوز أهمية كبيرة في العلاقات بين تركيا ومولوفا، التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في الأعوام الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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