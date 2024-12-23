سياسة
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القسام: قتلنا 3 جنود من مسافة الصفر وحررنا فلسطينيين محتجزين شمال غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها نفذت عملية نوعية شمال قطاع غزة، أسفرت عن قتل 3 جنود إسرائيليين متحصنين في أحد المباني، وحررت عدداً من الفلسطينيين كانوا محتجزين داخله.
القسام: قتلنا 3 جنود من مسافة الصفر وحررنا فلسطينيين محتجزين شمال غزة
أكدت كتائب القسام سابقاً أنها نفذت عمليات طعن لجنود إسرائيليين ضمن القوات المتوغلة في شمال غزة. / صورة: Reuters
23 ديسمبر 2024

وقال بيان للقسام على تليغرام: "في عملية أمنية معقدة، تمكّن عدد من مجاهدينا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية".

وتابع البيان أن مقاتلي القسام "اقتحموا المنزل وأجهزوا على كل أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عدداً من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع".

وهذه العملية تُعَدّ الثانية من نوعها خلال أسبوع، إذ أكدت كتائب القسام سابقاً أنها نفذت عمليات طعن لجنود إسرائيليين ضمن القوات المتوغلة في شمال غزة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إنّ إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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