سياسة
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طهران: لا اتصال مباشراً بين إيران والإدارة السورية الحالية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي اتصال مباشر بين حكومة طهران والإدارة السورية الحالية، زاعمةً أن الوجود الإيراني السابق في سوريا كان هدفه "مكافحة الإرهاب".
طهران: لا اتصال مباشراً بين إيران والإدارة السورية الحالية
متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي في طهران / صورة: AA
23 ديسمبر 2024

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": "كنَّا على اتصال مع بعض المجموعات في الماضي، ولكن ليس لدينا اتصال مباشر مع الإدارة الحالية في سوريا".

وذكر أن بلاده تبادلت الآراء مع تركيا بخصوص سوريا، مضيفاً: "لكل طرف مرتبط بتطورات المنطقة وسوريا روايته الخاصة للأحداث، ولكن ليس من الضروري أن نقبل كل هذه الروايات".

وذكر أنه لم يعد هناك أي مواطن إيراني في سوريا بعد التطورات الأخيرة، مبيناً أنهم يوصون مواطنيهم بعدم الذهاب إلى سوريا "بسبب الوضع الغامض هناك"، وأردف: "غادر دبلوماسيونا ومستشارونا العسكريون سوريا، ولا أعتقد أن هناك أي مواطنين إيرانيين في سوريا في الوقت الحالي".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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