سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيّرة من اليمن قبل اختراقها الأجواء
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن قبل أن تخترق المجال الجوي للبلاد، فيما لم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي بشأن الواقعة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيّرة من اليمن قبل اختراقها الأجواء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيّرة من اليمن قبل اختراقها الأجواء / صورة: AA
23 ديسمبر 2024

وقال الاحتلال في بيان: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم (الاثنين)، مسيرة أُطلقت من اليمن وكانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "جرى اعتراض المسيّرة قبل أن تخترق المجال الجوي الإسرائيلي. ووفقاً للسياسة لم تُفعَّل الإنذارات".

وحتى الساعة 14: 00 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي في اليمن، إلا أنها كثفت خلال الأيام الماضية من استهدافها مواقع عسكرية إسرائيلية، حيث أعلنت السبت، أنها قصفت هدفاً عسكرياً في مدينة يافا (وسط) بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، أدى إلى إصابة 16 إسرائيلياً، وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما تشن "الحوثي" بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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