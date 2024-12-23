وحسب بيان للخارجية القطرية، فإن الاجتماع استعرض "العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتشاور حول مستقبل سوريا، وآفاق دعم قطر المستمر للشعب السوري الشقيق في كل المجالات".

كما جرت مناقشة احتياجات مطار دمشق الدولي وكيفية تقديم الدعم اللازم لتشغيله في إطار مساعدات قطر الإنسانية والتنموية، وفق البيان ذاته.

وأكد الوزير الخليفي، خلال الاجتماع، "استمرار دعم قطر الراسخ للأشقاء السوريين لبناء دولة المؤسسات التي تسودها العدالة والحرية والتنمية والسلام". وعبَّر عن إشادة دولة قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة.

وشدد على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال "عملية سياسية جامعة لجميع أطياف الشعب السوري، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب".

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك.

والاثنين، بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، زيارةً إلى دمشق، وهو أول وفد قطري رفيع المستوى يصل إلى دمشق بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت 13 عاماً، وفق بيان سابق للخارجية القطرية.

وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس"، إن الخليفي وصل إلى دمشق "على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين، وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا".

وأوضح أن الوفد وصل "على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ انهيار نظام بشار الأسد" في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

والسبت، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، رداً على تغطية قناة "الجزيرة" القطرية الثورة السورية التي بدأت في مارس/آذار من ذلك العام.

وسيطرت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.