وقالت موسكو في وقت سابق، إنها تُجري محادثات بشأن مصير المنشأة البحرية التي تديرها في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية التي تديرها في محافظة اللاذقية.

ومنذ سقوط النظام السوري المنهار يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تواصل روسيا سحب وحداتها العسكرية المتمركزة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك دمشق وحمص ومدن أخرى، إلى قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية.

وتضم قاعدة حميميم، التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

ومنحت روسيا رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.