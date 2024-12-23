سياسة
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عسكرياً ودبلوماسياً.. الكرملين: روسيا على تواصل مع الإدارة السورية الجديدة
قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، اليوم الاثنين، إن روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
عسكرياً ودبلوماسياً.. الكرملين: روسيا على تواصل مع الإدارة السورية الجديدة
الكرملين: روسيا على تواصل مع الإدارة السورية الجديدة / صورة: AFP
23 ديسمبر 2024

وقالت موسكو في وقت سابق، إنها تُجري محادثات بشأن مصير المنشأة البحرية التي تديرها في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية التي تديرها في محافظة اللاذقية.

ومنذ سقوط النظام السوري المنهار يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تواصل روسيا سحب وحداتها العسكرية المتمركزة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك دمشق وحمص ومدن أخرى، إلى قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية.

وتضم قاعدة حميميم، التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

ومنحت روسيا رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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