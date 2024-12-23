جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، قال فيه إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان (جنوب) ويافا (وسط) المحتلتين، وذلك بطائرتين مسيّرتين نوع يافا، وقد أصابت العمليتان هدفيهما بنجاح".

وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اعتراض طائرة مسيّرة أطلِقت من اليمن قبل أن تخترق المجال الجوي للبلاد، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وكثفت جماعة "الحوثي" خلال الأيام الماضية من استهدافها لمواقع عسكرية إسرائيلية، إذ أعلنت السبت، أنها قصفت هدفاً عسكرياً في مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، أدى إلى إصابة 16 إسرائيلياً وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما تشن "الحوثي" بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.