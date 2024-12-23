سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون: هاجمنا هدفين عسكريين وسط إسرائيل وجنوبها
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيّرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.
الحوثيون: هاجمنا هدفين عسكريين وسط إسرائيل وجنوبها
الحوثيون: هاجمنا هدفين عسكريين وسط إسرائيل وجنوبها / صورة: Reuters / Others
23 ديسمبر 2024

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، قال فيه إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان (جنوب) ويافا (وسط) المحتلتين، وذلك بطائرتين مسيّرتين نوع يافا، وقد أصابت العمليتان هدفيهما بنجاح".

وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اعتراض طائرة مسيّرة أطلِقت من اليمن قبل أن تخترق المجال الجوي للبلاد، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وكثفت جماعة "الحوثي" خلال الأيام الماضية من استهدافها لمواقع عسكرية إسرائيلية، إذ أعلنت السبت، أنها قصفت هدفاً عسكرياً في مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، أدى إلى إصابة 16 إسرائيلياً وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما تشن "الحوثي" بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us