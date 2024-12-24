سياسة
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خلال شهر واحد.. عصابة تقتل 207 أشخاص في هاييتي بتهمة "الفودو" والسحر
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 207 من سكان ضاحية سيتي سولاي في هايتي قُتلوا هذا الشهر على أيدي مسلحين من عصابة وارف جيريمي، وهو ما يرفع عدد القتلى الذي قُدر في بادئ الأمر بنحو 187.
خلال شهر واحد.. عصابة تقتل 207 أشخاص في هاييتي بتهمة "الفودو" والسحر
مواطنون من هاييتي يفرون من منازلهم بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس / صورة: Reuters Archive
24 ديسمبر 2024

وفي تقرير جديد عن هذه المذبحة، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس الاثنين، إن ما لا يقل عن 134 رجلاً و73 امرأة، معظمهم من كبار السن المتهمين بممارسة السحر، قُتلوا خلال عمليات إعدام جماعية وخطف ومداهمات نفذها نحو 300 من مسلحي عصابة وارف جيريمي على سيتي سولاي في أقل من أسبوع.

جاء ذلك بعد أن أمر زعيم العصابة مونيل "ميكانو" فيليكس بشن هجمات على الضاحية بعد مرض طفله، متهماً سكانها بالتسبب فيه عبر ممارسة عقيدة الفودو المرتبطة بالسحر والأرواح.

وقالت الأمم المتحدة إن كثيرين من القتلى خُطفوا من معابد الفودو وخلال احتفالات مرتبطة بهذه العقيدة.

ووفقاً للأمم المتحدة، تسيطر العصابة التي يتزعمها ميكانو منذ نحو 15 عاماً على منطقة صغيرة، ولكنها استراتيجية تقع بين موانٍ رئيسية ومستودعات في محيطها وطرق سريعة خارج العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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