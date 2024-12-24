وأعرب الرئيس أردوغان في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس عن حزنه لفقدان 12 شخصاً وإصابة آخرين نتيجة الانفجار، قائلاً: "أسأل الله الرحمة لإخوتنا الذين فقدوا حياتهم وأتقدم بالتعازي لعائلاتهم ولأمتنا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

في السياق نفسه أشار رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إلى أن الرئيس أردوغان أصدر تعليمات إلى وزير الداخلية علي يرلي قايا ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان، بالتوجه إلى موقع الانفجار فور وقوع الحادثة، مشدداً على أن الرئيس أردوغان يتابع جميع التطورات المتعلقة بالحادثة من كثب.

وحثّ ألطون في منشور على صفحته الرسمية بمنصة إكس، على عدم الالتفات إلى المنشورات التي تحوي معلومات مضللة تجنباً لأي تأثير سلبي في التحقيق الذي بدأ مباشرة بعد الحادثة، واحتراماً لمشاعر عائلات الضحايا، مقدّماً التعازي لهم، سائلاً الرحمة للذين فقدوا حياتهم.

من جانبه قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي: "نسأل الله الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا حياتهم نتيجة الانفجار، والصبر والسلوان لعائلاتهم وأقاربهم، والشفاء العاجل لمواطنينا المصابين"، لافتاً في منشور على صفحته الرسمية بمنصة إكس، إلى أن النيابة العامة في باليكسير بدأت التحقيق في الحادثة من جميع جوانبها فور وقوعها.

كما أعرب وزير وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على صفحته الرسمية بمنصة إكس، عن "الحزن العميق إزاء فقدان 12 عاملاً وإصابة 4 آخرين في الانفجار الذي وقع بمصنع لإنتاج المتفجرات في منطقة كاريسي في باليكسير"، وقدّم التعازي لذويهم متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الثلاثاء أفاد والي باليكسير إسماعيل أسطى أوغلو بأن الانفجار أسفر عن عدد من القتلى والمصابين، كما تسبب في انهيار أجزاء من المبنى، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء هُرعت إلى المنطقة فور وقوع الحادثة.