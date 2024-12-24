سياسة
4 دقيقة قراءة
الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومستشفيات غزة.. والأمم المتحدة تدين الحصار
استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات للمدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار استهداف المستشفيات وتقييد المساعدات، وذلك في اليوم 445 من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع.
الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومستشفيات غزة.. والأمم المتحدة تدين الحصار
جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة / صورة: AA
24 ديسمبر 2024

واستشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمدنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، أطلقت صاروخا صوب تجمع لمدنيين شمال مدينة رفح، وأضافوا أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.

وقالت مصادر طبية إن امرأة وطفلين استُشهدوا وأصيب آخرون أمس الاثنين، في قصف طائرة إسرائيلية استهدف منزلاً بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن جثامين 4 شهداء فلسطينيين وعدداً من المصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية تقلّ عناصر تأمين المساعدات في شارع صلاح الدين شرق المدينة.

والأحد، استُشهد 5 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات بعد قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة تقلّهم في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصدر طبي.

وقتلت إسرائيل 723 رجل شرطة وعنصراً لتأمين المساعدات منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق آخر إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

حصار وقصف المستشفيات

في غضون ذلك، حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء المستشفى الإندونيسي وأجبر من بداخله على إخلائه، فيما قصف مستشفى العودة بقذيفة مدفعية شمال قطاع غزة، وسط استمرار سياسة نسف وتفجير المباني في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من آليات جيش الاحتلال تقدمت في محيط المستشفى الإندونيسي شرق جباليا تزامناً مع غارات جوية وإطلاق مكثف للنيران.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال أجبر من بداخل المستشفى الخارج عن الخدمة من طواقم طبية ومرضى ونازحين على الإخلاء الفوري والتوجه إلى مدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب بوابته وقصف على محيطه.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من بلدة بيت لاهيا ومشروعها، فيما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بقذيفة مدفعية مستشفى العودة الأهلي في منطقة تل الزعتر.

وفي وقت سابق قالت إدارة المستشفى: "إنّ المنطقة المحيطة تتعرض لقصف عنيف جداً من الطيران الحربي الإسرائيلي"، إذ اشتعلت النيران في منازل محيطة بالمستشفى بفعل القصف الإسرائيلي.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير المنازل والمباني في محيط مستشفى كمال عدوان، وفق شهود عيان. وبذلك تكون مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة الثلاثة تحت الاستهداف والحصار الإسرائيلي.

وبالتزامن مع ذلك نسف جيش الاحتلال مبانيَ سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في أنحاء المدينة ناجمة عن عمليات التفجير، وفق شهود عيان.

تقييد دخول المساعدات إلى غزة

إنسانياً، أكدت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأمريكية مساء الاثنين، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني ما زالت مستمرة.

وأوضحت تريمبلاي أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us