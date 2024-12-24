سياسة
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روسيا تعلن غرق سفينة شحن في البحر المتوسط وفقدان فردين من طاقمها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، غرق سفينة شحن تابعة للبلاد في قلب البحر المتوسط، وذلك بعد وقوع انفجار في غرفة المحرك.
روسيا تعلن غرق سفينة شحن في البحر المتوسط وفقدان فردين من طاقمها
فرق الإنقاذ تجلي الناجين من غرق سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور" على ميناء "كارتاخينا" الساحلية الإسبانية / صورة: Reuters
24 ديسمبر 2024

وقالت الخارجية في بيان، إن سفينة شحن روسية تحمل اسم "أورسا ميجور" (Ursa Major) غرقت في البحر المتوسط بين إسبانيا والجزائر وفُقد اثنان من أفراد طاقمها.

وذكرت الوزارة أن السفينة غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة المحرك، فيما جرى إنقاذ 14 من 16 فرداً بطاقم السفينة ونقلهم إلى إسبانيا.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسبانية بغرق "أورسا ميجور" الروسية في المياه الدولية بين بلدية أغيلاس (مقاطعة مورسيا الإسبانية) ومدينة وهران الجزائرية أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه جرى إنقاذ 14 من أفراد طاقمها، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وأوردت صحيفة "El Español" الإسبانية أن سفينة الشحن التجارية التي ترفع العلم الروسي غادرت مدينة سان بطرسبرغ الروسية قبل 12 يوماً وكانت في طريقها إلى ميناء فلاديفوستوك الذي كان من المقرر أن تصل إليه في 22 يناير/كانون الثاني القادم.

ويُشار إلى أن (أورسا ميجور) هي شركة لنقل البضائع العالمية، جرى تصميمها لنقل البضائع من مختلف الفئات، فيما ذكرت شركة Oboronlogics المالكة للسفينة أن الطاقم بأكمله روسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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