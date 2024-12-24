سياسة
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الفصائل السورية تتفق مع الشرع على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع
اتفقت جميع الفصائل في سوريا مع قائد الإدارة الجديدة للبلاد أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع.
الفصائل السورية تتفق مع الشرع على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع
اجتماع لقادة الفصائل السورية مع أحمد الشرع في العاصمة دمشق / صورة: سانا
24 ديسمبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اجتماعاً لقادة الفصائل عُقد مع الشرع في العاصمة دمشق، أسفر عن "اتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع"، ونشرت صوراً تُظهر حضور عدد كبير من قادة الفصائل السورية الاجتماع مع الشرع.

والأحد، قال الشرع خلال مؤتمر صحفي في دمشق، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "سنعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، ولن نسمح بسلاح خارج الدولة".

وشدد على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، ولن نسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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