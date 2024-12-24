سياسة
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وزير الاقتصاد بالحكومة السورية يبحث مع "موصياد" التركية الاستثمارات المقبلة
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان، أمس الاثنين، مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "موصياد"، الاستثمارات المقبلة في سوريا، وذلك بحضور رئيس غرفة تجارة دمشق وعدد من التجّار والصناعيين السوريين.
وزير الاقتصاد بالحكومة السورية يبحث مع "موصياد" التركية الاستثمارات المقبلة
وزير الاقتصاد السوري يبحث مع "موصياد" التركية الاستثمارات المقبلة. / صورة: AA
24 ديسمبر 2024

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عبر منصة "إكس"، إن "وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان التقى وفداً من جمعية موصياد (MÜSİAD) التركية، بحضور رئيس غرفة تجارة دمشق وعدد من التجار والصناعيين السوريين" لمناقشة الاستثمارات القادمة "في سوريا الحرة".

وقال أرول يرار، رئيس جمعية موصياد، لوكالة الأناضول إنهم لبّوا الدعوة إلى زيارة سوريا، لبحث الفرص التجارية واحتياجات إعادة إعمار البلاد، ولفت إلى وجود علاقات وثيقة مع عدد من رجال الأعمال السوريين منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الوفد التركي زار إدلب وحلب ودمشق وعقد اجتماعات فيها.

وأضاف أنهم التقوا وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان، وقيّموا الفرص التجارية والاستثمارية، وذكر أنهم قدموا مقترحات لتطوير سوريا، وأنهم سيُجرون اجتماعاً دولياً مع الجانب السوري في وقت قريب جداً.

وأكد يرار أن "موصياد" ليست مجرد جمعية أعمال، بل هي مؤسسة تعمل على تطوير استراتيجية اقتصادية دولية.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال السوريين، يامن الشامي، إنهم يولُون أهمية لإقامة العلاقات مع مختلف الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنهم بدؤوا العلاقات مع تركيا، و"نهدف إلى توسيع شبكاتنا الاقتصادية الدولية بشكل أكبر".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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