سياسة
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"الحوثي" تعلن نجاح مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي
أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن جماعته هاجمت هدفاً عسكرياً في منطقة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي "محققاً هدفه بنجاح".
"الحوثي" تعلن نجاح مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي
جماعة الحوثي اليمنية تعلن نجاح مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي / صورة: AFP
24 ديسمبر 2024

وقال سريع في بيان متلفز، إن "القوة الصاروخية للجماعة استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (وسط) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".

وأضاف أن "العملية حققت أهدافها بنجاح" دون توضيح لطبيعة الهدف العسكري. وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي إسناداً للمقاومةِ في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ على القطاع ورفع الحصار عنه".

وفجر الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، هو الثالث خلال أسبوع، فيما أُصيب 20 شخصاً في أثناء توجههم إلى الملاجئ إثر انطلاق صافرات الإنذار.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل التصدي لتلك الهجمات وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

والسبت قصفت الجماعة هدفاً عسكرياً في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل جيش الاحتلال في اعتراضه، ما أدى إلى إصابة 20 إسرائيلياً بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

كما أعلنت "الحوثي"، في بيان مساء الاثنين، أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.

وأكدت أنها "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، استجابةً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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