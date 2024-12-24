سياسة
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تركيا تعزِّي موزمبيق في ضحايا إعصار تشيدو
قدمت تركيا، اليوم الثلاثاء، تعازيها للشعب الموزمبيقي في ضحايا إعصار تشيدو الذي خلَّف عشرات القتلى، معربةً عن "بالغ الحزن" جراء الخسائر في الأرواح.
تركيا تعزِّي موزمبيق في ضحايا إعصار تشيدو
تركيا تعرب عن بالغ الحزن للشعب الموزمبيقي جراء الخسائر في الأرواح التي خلفها إعصار تشيدو. / صورة: TRT Arabi
24 ديسمبر 2024

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن بالغ الحزن جراء الخسائر في الأرواح التي سبَّبها إعصار تشيدو في موزمبيق. وأضافت: "نُعرب عن تعازينا لذوي الذين فقدوا أرواحهم وللشعب الموزمبيقي".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضرب إعصار تشيدو مستعمرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

وأفاد بيان صادر عن المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في موزمبيق، بأن إعصار تشيدو بدأ بضرب سواحل المحيط الهندي في البلاد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء إعصار تشيدو في موزمبيق إلى 94 حالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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