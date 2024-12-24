وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن بالغ الحزن جراء الخسائر في الأرواح التي سبَّبها إعصار تشيدو في موزمبيق. وأضافت: "نُعرب عن تعازينا لذوي الذين فقدوا أرواحهم وللشعب الموزمبيقي".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضرب إعصار تشيدو مستعمرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

وأفاد بيان صادر عن المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في موزمبيق، بأن إعصار تشيدو بدأ بضرب سواحل المحيط الهندي في البلاد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء إعصار تشيدو في موزمبيق إلى 94 حالة.