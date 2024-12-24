وجاء بيان ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، رداً على إعلان الرئيس جو بايدن أمس الاثنين أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجيناً على المستوى الاتحادي كان محكوماً عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة من دون السماح بالإفراج المشروط.

وقال ترمب "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".

وأعاد ترمب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاماً.

وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضاً لعقوبة الإعدام وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في يناير/كانون الثاني 2021.

وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع رئيس تالٍ إلغاء قرارات العفو، ولكن بالإمكان السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية.

وندد الفريق الانتقالي لترمب أمس الاثنين بقرار بايدن ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم "من بين أسوأ القتلة في العالم".