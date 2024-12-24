سياسة
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نادٍ إيطالي ينفي أداء جماهيره تحية الفاشية بعد هدف لـ"حفيد موسوليني"
نفى نادي يوفنتوس ستابيا الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإيطالي تقارير إعلامية أفادت بأن مشجعيه أدوا تحية "الفاشية" احتفالاً بهدف سجله حفيد زعيم الفاشية الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني.
نادٍ إيطالي ينفي أداء جماهيره تحية الفاشية بعد هدف لـ"حفيد موسوليني"
فلورياني موسوليني حفيد الديكتاتور الإيطالي الفاشي بعد إحراز هدف لفريقه يوفنتوس ستابيا في دوري الدرجة الثانية / صورة: وسائل إعلام إيطالية
24 ديسمبر 2024

وسجل رومانو فلورياني موسوليني، نجل السياسية أليساندرا موسوليني، هدف الفوز ليقود فريقه يوفنتوس ستابيا للتغلب بنتيجة 1-0 على ضيفه تشيزينا في دوري الدرجة الثانية السبت الماضي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية ودولية، هتف مذيع الاستاد بالاسم الأول للاعب، واستجاب جمهور الفريق المضيف بهتافات عالية باسم جده، ورفعوا أذرعهم اليمنى احتفالاً أدوا التحية الفاشية التي كان أتباع موسوليني يستخدمونها.

وقال نادي يوفنتوس ستابيا في بيان اليوم "لا نقبل استغلال فتى ذهبي مثل رومانو فلورياني موسوليني والشيء نفسه ينطبق على جماهيرنا التي هتفت كما فعلت دائماً في السابق مع أي رياضي آخر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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