وسجل رومانو فلورياني موسوليني، نجل السياسية أليساندرا موسوليني، هدف الفوز ليقود فريقه يوفنتوس ستابيا للتغلب بنتيجة 1-0 على ضيفه تشيزينا في دوري الدرجة الثانية السبت الماضي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية ودولية، هتف مذيع الاستاد بالاسم الأول للاعب، واستجاب جمهور الفريق المضيف بهتافات عالية باسم جده، ورفعوا أذرعهم اليمنى احتفالاً أدوا التحية الفاشية التي كان أتباع موسوليني يستخدمونها.

وقال نادي يوفنتوس ستابيا في بيان اليوم "لا نقبل استغلال فتى ذهبي مثل رومانو فلورياني موسوليني والشيء نفسه ينطبق على جماهيرنا التي هتفت كما فعلت دائماً في السابق مع أي رياضي آخر".