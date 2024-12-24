سياسة
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الضفة الغربية.. ارتفاع عدد شهداء عملية الاحتلال في طولكرم إلى 8 فلسطينيين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العملية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة ومخيميها إلى 8.
الضفة الغربية.. ارتفاع عدد شهداء عملية الاحتلال في طولكرم إلى 8 فلسطينيين
طولكرم / صورة: AA
24 ديسمبر 2024

وقالت الوزارة في بيان: "3 شهداء فلسطينيين و7 إصابات، بينها إصابتان بحالة حرجة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم".

كما أعلنت في بيان منفصل "وصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم نور شمس". وأضافت: "8 شهداء جراء عدوان الاحتلال على طولكرم منذ فجر الثلاثاء".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في مدينة طولكرم بدءاً من مساء أمس الاثنين.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اقتحم المدينة وحاصر مخيمي طولكرم ونور شمس، ودفع بتعزيزات عسكرية رفقة جرافات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "جرافات الاحتلال تُجرف وتخرّب البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيمي طولكرم ونور شمس، وقد طالت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت، إلى جانب هدم أسوار وجدران منازل ومؤسسات ومحال تجارية، وحرق عدد منها بعد تفجيرها وإخراج سكانها منها قسراً".

من جهتها قالت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن مقاتليها "يواصلون منذ ساعات الفجر الأولى التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم، ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات".

وأعلنت تمكنها "من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً بجرافة عسكرية من نوع D9 بمخيم نور شمس، محققة إصابات مؤكدة".

وباتت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخراً، مسرحاً لاقتحامات يومية متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، يتخللها سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات الاعتقال وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ما أسفر عن 832 شهيداً ونحو 6 آلاف و500 جريح، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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